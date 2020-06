Nero a metà: chi è Malik, il personaggio interpretato da Miguel Gobbo Diaz

Una immagine sexy di Miguel Gobbo Diaz

Miguel Gobbo Diaz è il protagonista della fiction Nero a metà, di cui RAI 1 sta mandando in onda le repliche ogni mercoledì sera. Grazie alla presenza dell'attore, che interpreta Malik, un poliziotto nato in Costa D'Avorio, ma naturalizzato italiano, il poliziesco sta ottenendo un grande successo.

Miguel Gobbo Diaz nella fiction Nero a metà interpreta Malik Soprani. Il poliziotto, 28 anni, è originario della Costa d'Avorio ma è arrivato nel nostro paese da bambino dove è stato adottato da Alice (Sandra Ceccarelli) ed è cittadino Italiano. Ambizioso e brillante è sempre stato il primo della classe, ha deciso di diventare poliziotto in segno di riconoscenza per il paese che lo ha accolto. Fresco di Acccademia, Malik arriva come vice ispettore alla sezione nel commissariato dove lavora Carlo (Claudio Amendola, i due hanno caratteri opposti ma lo stesso amore per la giustizia. Modaiolo e sciupafemmine, Malik esce ogni sera con una ragazza diversa ma finisce per innamorarsi di Alba, promettente medico legale, fidanzata con Riccardo con il quale convive, ma soprattutto figlia del suo partner Carlo.

Miguel Gobbo Diaz è nato il 19 giugno del 1989 a Santo Domingo, nel 1992 arriva in Italia, a Creazzo, in provincia di Vicenza. Le sue ambizioni sono sempre state chiare tanto che a scuola era soprannominato "Miguel l'attore". Per seguire la sua strada si trasferisce a Roma dove si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e poi nel 2016, per due anni, a Londra. Nel 2014 esordisce nel film per la televisione SWITCH: d.e.m.o.n.s. ., ma il suo primo ruolo da protagonista arriva con il film La grande rabbia di Claudio Fragasso. Miguel ha partecipato anche ad alcune opere teatrali. Il successo arriva nel 2018 con il ruolo di Malik Soprani in Nero a metà ed è il primo protagonista maschile di colore in una fiction della RAI. Miguel Parla l'italiano, l'inglese e lo spagnolo.