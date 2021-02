Neri Marcorè è Mario Draghi: l'imitazione in stile James Bond è esilarante (VIDEO)

Neri Marcorè a diMartedì su La7 si è esibito in un'imitazione di Mario Draghi citando l'agente segreto più famoso del mondo.

Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi gioca a Monopoli con i principali leader europei: ieri sera il comico si è esibito a diMartedì su La7 in un'esilarante imitazione del primo Ministro incaricato conclusa con una citazione di James Bond.

Mario Draghi è stato incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il nuovo governo dopo che Giuseppe Conte ha perso la maggioranza in parlamento. L'ex presidente della Banca centrale europea oltre a essere sulle prime pagine di tutti i giornali è finito anche nel mirino della satira. Ieri Neri Marcorè, dopo aver imitato Giuseppe Conte, si è esibito in una divertente parodia del presidente incaricato.

Nel corso della trasmissione diMartedì su La7 il comico marchigiano ha vestito i panni di Draghi mentre passa il suo tempo libero a giocare a Monopoli con i principali leader europei, tra cui la Cancelliera federale della Germania Angela Merkel e Christine Lagarde, l'attuale presidente della Banca Centrale Europea. È un Monopoly particolare fatto di prestiti della BCE e punti di PIL persi o guadagnati a secondo delle situazioni e degli imprevisti. L'esilarante imitazione è stata condita da frecciatine a Matteo Salvini e citazioni dell'agente segreto a servizio di Sua Maestà: "My name is Bond, Eurobond".

Mario Draghi, quello vero, nel frattempo continua a lavorare per la formazione del Governo in attesa che il Movimento Cinque Stelle sciolga la riserva, dopo aver consultato i suoi iscritti attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau.