Neon Genesis Evangelion: Netflix lavora al nuovo doppiaggio della serie anime?

Neon Genesis Evangelion tornerà su Netflix con un nuovo doppiaggio? A quanto pare sì e a lasciarlo intendere è Fabrizio Mazzotta, storico direttore del doppiaggio la cui firma è su entrambe le versioni italiane della celebre serie anime di Hideaki Anno.

Non una fonte anonima qualunque ma proprio uno degli artefici di quel vecchio doppiaggio proposto dalla Dynit nel 1997, quello che era piaciuto ai fan per intenderci. Quello stesso Fabrizio Mazzotta che, accreditato come direttore del doppiaggio anche della disastrosa versione Netflix del 2019, aveva immediatamente preso le distanze dal lavoro svolto da Cannarsi in fase di adattamento. Oggi è lui a svelare in un post su Facebook, e a lasciarlo intendere nel corso di un'intervista con la rivista Fumo in Cina, che Netflix starebbe lavorando al ridoppiaggio di Neon Genesis Evangelion. Anche se, fa sapere via social, il nome del nuovo direttore del doppiaggio sarebbe stato già scelto e no, non si tratta del suo.

Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito ma in estate la promessa era stata proprio quella di doppiare nuovamente una serie anime di culto (che è rimasta disponibile sulla piattaforma ma in lingua originale con sottotitoli in italiano), rovinata, secondo gli estimatori, dall'adattamento definito anacronistico e a tratti sconclusionato di Gualtiero Cannarsi. Aveva suscitato grande ironia, per esempio, il passaggio da "angeli" - i mostri che cercano di distruggere la Terra - ad "apostoli" nella nuova versione, sull'uso del sostantivo "recalcitranza" era intervenuta addirittura l'enciclopedia Treccani. Questo, insomma, per dire che a tutti il vecchio doppiaggio proposto dalla Dynit (a cui pure aveva lavorato Cannarsi ma con minore potere decisionale) nel 1997 era apparso di gran lunga migliore.