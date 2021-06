Neon Genesis Evangelion arriva al cinema dal 28 al 30 giugno: ecco dove

Neon Genesis Evangelion torna al cinema in Italia, dal 28 al 30 giugno, nelle sale del circuito UCI Cinemas, con i film Evangelion: Death (True)² e The End of Evangelion: ecco dove vederli.

Neon Genesis Evangelion arriva al cinema grazie a Nexo Digital e Dynit che, per la Stagione degli Anime al Cinema, portano in sala, dal 28 al 30 giugno, negli spazi UCI Cinemas, i due film - Evangelion: Death (True)² e The End of Evangelion - che riprendono, ampliandola, e concludono la storia della serie tv ideata da Hideaki Anno.

Locandina di Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion

Evangelion: Death (True)² e The End of Evangelion ci riporteranno nel cuore della battaglia agli Angeli, che procede di pari passo con la crescita interiore di Shinji, un percorso emotivo coadiuvato dall'incontro del ragazzo con la signorina Misato Katsuragi, la silenziosa Rei Ayanami e Asuka, la sfrontata Second Children.

Nel frattempo, il piano della Seele prende corpo e il quartiere generale della Nerv finisce sotto attacco. Mentre Asuka combatte contro la Serie degli Eva, Misato tenta di salvare Shinji dall'attacco dei militari. Gendo decide di avviare l'unione fra Adam e Lilith prendendo con sé Rei, ma viene fermato dalla stessa ragazza. Ha così inizio il Third Impact, volto a portare a compimento il Progetto per il Perfezionamento dell'Uomo. C'è ancora speranza che gli esseri viventi possano ricreare le proprie identità singole?

Un universo animato, quello di Neon Genesis Evangelion, caratterizzato da riflessioni religiose e cabalistiche e da una profonda introspezione psicologica di tutti i personaggi.

Ecco dove vedere Evangelion: Death (True)² e Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion dal 28 al 30 giugno 2021:

UCI Bicocca (MI)

UCI Fiumara (GE)

UCI Orio (BG)

UCI Parco Leonardo (RM)

UCI Porta di Roma(RM)

UCI Luxe Campi Bisenzio (FI)

UCI Molfetta (BA)

UCI Torino Lingotto (TO)

Ecco dove vedere Evangelion: Death (True)² e The End of Evangelion solo il 28 e 29 giugno 2021: