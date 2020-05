Nemico Pubblico: stasera su Rai3 il film con Will Smith

Stasera su Rai3, alle 21:20, arriva Nemico Pubblico, il thriller del 1998 firmato da Tony Scott, con protagonista Will Smith, affiancato da Gene Hackman e Jon Voight.

La storia ad alta tensione di Nemico pubblico è ambientata a Baltimora. Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency (che dipende dal Dipartimento di Stato) non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Nella stessa città, Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie, ma una serie di eventi lo coinvolgeranno in prima persona in una storia molto, molto pericolosa.