Neil Gaiman accusato di abusi sessuali nei confronti due donne, lo scrittore nega

Secondo un nuovo rapporto diffuso poche ore fa, due donne avrebbero accusato l'autore di American Gods e The Sandman di atti sessuali non consensuali-

Neil Gaiman, autore di opere di culto come la graphic novel The Sandman e i romanzi Good Omens e American Gods, ha respinto le accuse di violenza sessuale mosse contro di lui da due donne con cui aveva rapporti all'epoca, come riferisce Tortoise Media. Le accuse sono state avanzate durante il podcast in quattro parti Master: the Allegations Against Neil Gaiman di Tortoise, pubblicato mercoledì. In esso, le due donne accusano lo scrittore di "sesso violento e degradante", che secondo le donne non sarebbe stato sempre consensuale.

Una delle donne, una 23enne di nome Scarlett che lavorava come babysitter del figlio di Gaiman, ha affermato che lo scrittore l'avrebbe aggredita nel febbraio 2022, poche ore dopo il loro primo incontro, mentre faceva il bagno nella sua casa in Nuova Zelanda. Nella sua versione, lo scrittore sostiene che i due avrebbero fatto il bagno insieme e si sarebbero "baciati e coccolati" nella vasca da bagno in un rapporto consensuale; ha aggiunto che nelle tre settimane di relazione sessuale che hanno avuto si sarebbero limitati alla penetrazione digitale.

Diversa la versione di Scarlett, che accusa Gaiman di aver "intrapreso con lei atti sessuali violenti e degradanti" durante questo periodo. Nel rapporto, Tortoise cita messaggi di testo e conversazioni con gli amici di Scarlett che supporterebbero le sue accuse.

La seconda donna, a cui si fa riferimento come K, aveva 18 anni nel 2003, quando incontrò Neil Gaiman durante un firmacopie a Sarasota, in Florida. Presumibilmente iniziarono una relazione quando K aveva 20 anni e Gaiman aveva circa 40 anni. La donna ha affermato durante il rapporto ha subito rapporti sessuali dolorosi non consensuali e che lo scrittore l'avrebbe penetrata nonostante lei gli avesse chiesto di non farlo, poiché in quel momento soffriva di una dolorosa infezione.

La difesa di Neil Gaiman

Come riporta Tortoise, Neil Gaiman ha "negato fermamente qualsiasi accusa di sesso non consensuale con le donne" osservando che "la polizia neozelandese non ha accettato la sua offerta di assistenza" in merito alla denuncia di Scarlett del 2022, che "manca di sostanza." Gaiman ha rilanciato sostenendo che la donna soffrirebbe di una patologia associata a falsi ricordi al momento della loro relazione, un'affermazione che però "non è supportata dalle sue cartelle cliniche né dalla sua storia medica".

L'autore ha negato, inoltre, qualsiasi comportamento illegale nei confronti di K e sarebbe apparentemente "turbato dalle sue accuse", che crede derivanti dal suo rammarico per la fine della loro relazione.