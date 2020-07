Naya Rivera in un episodio di Sugar Rush, la sua ultima apparizione televisiva

La trasmissione Sugar Rush prodotta per Netflix ha confermato che Naya Rivera apparirà in un episodio disponibile che le è stato dedicato dopo la tragica morte.

Naya Rivera apparirà in un episodio inedito della trasmissione Sugar Rush, condotta da Hunter March, disponibile da oggi su Netflix.

La puntata è stata girata nel mese di febbraio a Los Angeles e la star di Glee era uno dei giudici accanto agli chef Candace Nelson e Adriaino Zumbo.

La piattaforma di streaming aveva annunciato il 24 giugno che la nuova stagione di Sugar Rush, intitolata Extra Sweet, sarebbe stata disponibile dal 31 luglio. Naya Rivera è però tragicamente morta all'età di 33 anni dopo essere scomparsa nelle acque del Lago Piru e il suo corpo è stato poi recuperato il 13 luglio.

I responsabili di Netflix hanno quindi contattato il manager della star di Glee, Gladys Gonzalez, che è in costante contatto con la famiglia di Naya. La decisione finale è stata quella di distribuire come previsto la puntata che sarà accompagnata da una scritta in cui si ricorda l'attrice prima dei titoli di testa dello show.

