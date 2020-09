Naya Rivera, sua sorella si trasferisce dall'ex marito dell'attrice e risponde alle critiche

Dopo che la sorella di Naya Rivera si è trasferita a casa dell'ex marito dell'attrice di Glee, ha dovuto rispondere alle critiche che ha ricevuto sui social: alcuni tabloid hanno affermato che Nickayla Rivera e Ryan Dorsey sono stati visti fare shopping insieme tenendosi per mano.

Alcuni tabloid, tra cui The Sun a Daily Mail hanno insinuato che la sorella di Naya Rivera e il suo ex marito fossero qualcosa di più di due (ex) parenti che avevano deciso di vivere insieme per accudire il figlio di Naya, Josey, rimasto orfano della madre morta annegata lo scorso luglio. Nei resoconti della stampa i due sono stati visti in giro tenendosi per mano. Questo ha scatenato la rabbia dei presunti fan di Naya, che hanno riempito d'insulti le pagine social dei due protagonisti di questa storia, augurandogli la morte e tante altre disgrazie. Nickayla Rivera ha deciso di rispondere a queste accuse dal suo account su Instagram dove ha scritto: "Nel periodo più buio della mia vita, l'unica cosa importante sono i miei amici e la mia famiglia. Esserci per mio nipote, anche se non posso farlo per me stessa. Non mi interessa come appaiono le cose (dall'esterno) perché nessuno può vedere ogni momento di angoscia che tutti sopportiamo". Nickayla ha concluso: "Ciò che conta di più, e soprattutto quello che ho imparato, è mostrare compassione, non giudicare gli altri e non dare mai un momento della vita per scontato".

Naya Rivera e sua sorella Nickayla

Anche Ryan Dorsey non è rimasto indifferente alle voci diffuse dai tabloid e che hanno avuto un vasto eco sui social e ha risposto con un video su Instagram. Nella didascalia che accompagna il video si legge "non è tutto bianco o nero". Nella clip l'attore spiega che non entra sui social media da luglio ma gli sono state riportate le cose che le persone stanno scrivendo sul suo conto e ha deciso di fare un video per rispondere "a queste sciocchezze". Ryan sottolinea che leggendo i commenti ha visto che gli sono stati mandati messaggi di morte da persone che non sanno nulla della sua vita e della tragedia che sta vivendo. L'ex marito della star di Glee spiega che il figlio sente la mancanza della madre e vuole che zia Titi (Nickayla) vada a vivere con loro per sempre. La sorella dell'attrice è per il bambino una seconda mamma ed è di grande aiuto per lui che sta cercando di rimettersi in sesto, sia dal punto di vista umano che professionale. Ryan ha detto che la soluzione è di breve periodo, aggiungendo: "Perché dovrei negarglielo? Perché ci sono degli estranei che credono di sapere tutto sulla base di qualche mal informato tabloid? È triste. È molto triste".

Naya Rivera aveva 33 anni quando è scomparsa nel Lago Piru dopo aver noleggiato una barca con suo figlio Josey Dorsey di quattro anni. Il piccolo è stato ritrovato addormentato sulla barca dai soccorritori, ma il corpo dell'attrice è stato recuperato quattro giorni dopo. Due mesi dopo la sua morte sono emersi nuovi dettagli dai risultati dell'autopsia e delle indagini condotte dalle autorità della contea di Ventura.

L'attrice era conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Santana Lopez nella serie Glee dove è apparsa in quasi tutti gli episodi. Naya Rivera è stata sepolta al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. Al servizio funebre hanno partecipato i parenti e gli amici più stretti, tra cui molti componenti del cast della serie di Ryan Murphy.