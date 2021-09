Navigator: in arrivo la versione al femminile diretta da Bryce Dallas Howard

Navigator, il film sci-fi del 1986, tornerà sugli schermi con una nuova versione al femminile che sarà prodotta e diretta da Bryce Dallas Howard per Disney+.

Il progetto originale aveva incassato 18.6 milioni di dollari ai box office ed era stato diretto da B.O. Randal Kleiser.

Nel lungometraggio Navigator si raccontava la storia di un ragazzino che compie un viaggio nel futuro, compiendo un salto temporale di otto anni, e si ritrova a vivere un'avventura insieme a una nave spaziale aliena chiamata Max, che aveva nella versione inglese la voce di Paul Reubens.

Nel cast c'erano anche Joey Cramer, Sarah Jessica Parker e Veronica Cartwright.

Bryce Dallas Howard collaborerà alla produzione del nuovo film in collaborazione con John Schwartz e Justin Springer.

L'attrice e regista ha già collaborato con Disney+ in occasione di The Mandalorian, di cui è stata la regista di due puntate, e del relativo spinoff The Book of Boba Fett.