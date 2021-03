Naveen Andrews affianca Amanda Seyfried nella serie Hulu The Dropout

La star di Lost Naveen Andrews affiancherà Amanda Seyfried nella miniserie Hulu The Dropout, che racconta la storia della fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes.

Naveen Andrews in una scena dell'episodio Sundown di Lost

Come annuncia Hollywood Reporter, Amanda Seyfried sarà la protagonista della serie basata sul podcast di ABC News e incentrata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, che ha raccolto centinaia di milioni fondando la sua compagnia biotech e diventando rapidamente una delle più celebrate imprenditrici americane. Dopo l'ascesa, è arrivata però la caduta quando è stata svelata la verità sul fatto che la macchina per fare i test promossa dalla compagnia non funzionava. Accusata di frode, Elizabeth Holmes e il suo ex Chief Operating Officer hanno ricevuto nove accuse di imputazione per frode telefonica e due per cospirazione ai fini di frode telefonica per aver distribuito risultati falsificati delle analisi del sangue ai consumatori. Naveen Andrews interpreterà Sunny Balwani, socio in affari della Holmes nonché suo fidanzato segreto.

The Dropout è firmata dalla creatrice e showrunner di New Girl Elizabeth Meriwether,che sarà anche produttrice esecutiva del progetto insieme a Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn, con Amanda Seyfried nelle vesti di produttrice.