Nava Mau, star di Baby Reindeer, e la rappresentazione delle persone trans: "C'è bisogno di spazi sicuri"

Nava Mau, star di Baby Reindeer, ha dichiarato in una recente intervista che le persone transgender hanno bisogno, soprattutto ora, di sentirsi rappresentate in modo autentico sullo schermo.

Parlando con Deadline del suo cortometraggio All the Words But the One, l'attrice ha parlato dell'attuale clima esistente nella società e delle sue speranze di un cambiamento.

L'importanza della rappresentazione

Nava Mau, rispondendo alle domande di Deadline, ha sostenuto che le persone trans abbiano bisogno di spazi sicuri in cui "Non dobbiamo affrontare domande indiscrete, giudizi, odio e bigottismo che spesso diventano il fulcro della nostra esistenza".

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

L'attrice è stata la prima donna trans a ottenere una prestigiosa nomination agli Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie. Dopo Baby Reindeer, Nava ha recitato anche nella quinta stagione di You con la parte della Detective Marquez.

L'attrice ha recentemente diretto e interpretato il corto All the Words But the One, in cui si racconta la storia di una donna trans, Maya, che incontra un ex amante quando la sua partner, Jio (Shaan Dasani), invita il suo capo Aisha (Dani Woodson) a cena.

Mau ha sottolineato che la storia mostra come Maya riesce a superare un momento difficile dopo che emerge la verità: "Qualsiasi cosa cerchiamo di nascondere inevitabilmente viene allo scoperto in un modo o nell'altro".

Il progetto è nato quando Mau ha ricevuto un messaggio da parte di qualcuno che le aveva causato molto dolore, pur avendo poi delineato un personaggio originale che non ha molti punti in comune con lei.

I dibattiti in corso

La comunità transgender, ultimamente, è stata difesa anche da Pedro Pascal, protagonista di The Last Of Us, che non ha esitato a criticare i commenti compiuti da J.K. Rowling festeggiando sui social la sentenza della Corte Suprema britannica che stabilisce che la definizione legale di donna si basa sul sesso biologico e non sul genere.

L'attore aveva sostenuto che la scrittrice aveva avuto un 'comportamento da perdente odiosa' prima di aggiungere: "Voglio proteggere le persone che amo. Ma va oltre tutto quello. I bulli mi fanno fottutamente schifo".