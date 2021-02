National Parks: Billy Campbell star della serie scritta da Kevin Costner

National Parks avrà come protagonista Billy Campbell: l'attore è stato scelto come star del pilot che sarà scritto e prodotto da Kevin Costner.

La star di Yellowstone firmerà lo script insieme ad Aaron Helbing e Jon Baird.

Il pilot National Parks sarà diretto da Anthony Hemingway e al centro della trama ci sarà un gruppo di agenti che si occupano della sicurezza dei parchi nazionali e devono risolvere crimini legati a queste aree che si contraddistinguono per i paesaggi meravigliosi e varie attività criminali.

Billy Campbell avrà il ruolo di Cal Foster, un agente che ha lavorato sul campo per anni e ora sta assumendo un nuovo ruolo da leader. L'uomo si chiede in che modo reagirà il team di cui ha fatto parte e a cui ora dà degli ordini, ma Cal è determinato a onorare la posizione e ad aiutare i suoi colleghi, a prescindere dalla situazione in cui si trovano.

Kevin Costner, Helbing, Baird e Hemingway saranno coinvolti come produttori esecutivi del prgetto.

Billy Campbell, recentemente star di Cardinal, ritornerà così a lavorare nuovamente per ABC dopo la serie Once and Again.