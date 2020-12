Nathan Falco vittima di insulti sui social, papà Flavio Briatore risponde furioso

Il piccolo Nathan Falco è stato vittima di insulti sui social ma papà Flavio Briatore è corso subito in sua difesa: l'imprenditore ha postato una foto con il figlio prima di una partita di calcio e quando qualcuno ha offeso il ragazzino dandogli dell'obeso Flavio gli ha risposto per le rime.

Dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip 5 l'imprenditore Flavio Briatore si è ritrovato al centro dell'attenzione per una foto pubblicata con il figlio sui social. Durante la permanenza dell'ex moglie nella casa di Cinecittà Flavio Briatore, volente o nolente, è stato tirato in ballo più volte per situazioni legate alla Gregoraci. La stessa Elisabetta ha dichiarato a Verissimo che l'ex marito non è stato contento della cosa e, una volta tornata a casa, l'ha sgridata.

Sono stati giorni difficili anche per Nathan Falco, il figlio di Elisabetta e Flavio che era geloso dei suoi abbracci con Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale della presentatrice all'interno della casa di Cinecittà. Ora Nathan, suo malgrado, è stato al centro di uno sgradevole commento sui social di un follower del padre.

Flavio Briatore prima di una partita di calcio del figlio ha voluto pubblicare sui social una foto in compagnia del bambino. Tra i tanti like e commenti affettuosi è saltato all'occhio un giudizio molto critico di un utente, un vergognoso esempio di body shaming che diventa ancora più odioso quando è rivolto a un bambino. "Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta fallo correre". La risposta di Briatore non si è fatta attendere: "Non è obeso, ma tu sei un cog..ne", ha scritto Briatore ricevendo una pioggia di like e commenti positivi.