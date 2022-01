Natasha Simonini: morta l'icona LGBTQI, avrebbe compiuto 35 anni

Natasha Simonini, principalmente nota per i celebri compleanni di Bambola Star, è morta questa mattina: a rivelare la notizia è stata Katuxa Close, sua grande amica, nonché l'annunciatrice ufficiale dei celebri filmati. L'icona LGBTQI avrebbe compiuto 35 anni tra pochi giorni.

Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche italiane, al momento non sono state ancora rivelate le cause della morte e la stessa Close non ha fornito nessun dettaglio a proposito del decesso o delle ragioni per cui Natasha ci ha improvvisamente lasciati.

L'icona LGBTQI, che era divenuta celebre durante il compleanno del 2011 di Bambola Star, è stata descritta così da Katuxa durante un'intervista dello scorso anno: "Sono rimasta in buonissimi rapporti con Bambola Star e con Natasha. Sono due persone per me molto speciali, due persone di grande valore, sono due grandi amiche."

Natasha Simonini, subito dopo che è stata diffusa la notizia della Close, è stata omaggiata sui social media con foto e ricordi da innumerevoli fan account; alcune sue amiche l'hanno ricordata come una persona molto simile a quella che tutti hanno visto nei video di cui è protagonista negli ultimi anni.