Natalie Portman star de I giorni dell'abbandono, tratto dal libro di Elena Ferrante

Negli ultimi anni tutti amano alla follia Elena Ferrante. Natalie Portman si è unita al nutrito gruppo di sostenitori della scrittrice italiana e si occuperà della produzione di I giorni dell'abbandono (The Days of Abandonment), in cui interpreterà anche il ruolo della protagonista.

Venezia 2018: un primo piano di Natalie Portman sul red carpet di Vox Lux

Come riportato da Deadline, The Days of Abandonment è attualmente in preproduzione e sarà scritto e diretto da Maggie Betts. Nel film tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, Natalie Portman interpreterà il ruolo di Tess, donna che viene abbandonata dal marito e che è costretta a intraprendere una vita diversa da quella che aveva immaginato. Il progetto porterà in scena la discesa di Tess tra le tenebre e un tour de force viscerale nei sentimenti di una donna in crisi che riflette sulla sua femminilità e sull'essenza di madre.

A produrre The Days of Abandonment saranno Natalie Portman con la sua MountainA, Maven Screen Media, Crash & Salvage, Domenico Procacci ed Elena Ferrante per Fandango e, infine, HBO in partnership con Medusa. Recentemente MountainA ha prodotto Lady in the Lake per AppleTV+, serie interpretata da Natalie Portman e Lupita Nyong'o. Il progetto è stato diretto e co-scritto da Alma Har'el.

I giorni dell'abbandono è stato già trasposto al cinema nel 2005 in un film diretto da Roberto Faenza e interpretato da Margherita Buy e Luca Zingaretti. Elena Ferrante è anche l'autrice di L'amore molesto, trasposto al cinema da Mario Martone, La figlia oscura, adattato da Maggie Gyllenhaal e interpretato da Olivia Colman e Dakota Johnson, e della saga de L'amica geniale, portata sul piccolo schermo grazie a una partnership tra Wildside, Fandango, The Apartment, Rai Fiction, HBO e Timvision.