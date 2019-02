Natalie Portman, il suo stalker è John Wick: chiesta ordinanza restrittiva

Natalie Portman ha richiesto un'ordinanza restrittiva per proteggersi da uno stalker che sostiene di chiamarsi John Wick e ha provato a entrare nell'area residenziale dove vive l'attrice premio Oscar.

L'uomo, che già due settimane prima aveva ricevuto dal tribunale l'ordine di non possedere armi da fuoco, ha suonato il campanello dei residenti più volte, non rispondendo nel momento in cui gli abitanti chiedevano la sua identità prima di aprire la porta. La polizia è stata quindi interpellata e intervenuta ai cancelli. L'uomo ha dichiarato agli agenti di chiamarsi John Wick, anche se la sua patente del Colorado dimostrava la sua vera identità.

Lo stalker di Natalie Portman ha quindi dichiarato di essere stato in contatto con l'attrice "numerose volte telepaticamente e di aver viaggiato dal Colorado a Los Angeles per incontrarla".

Per ora le autorità non hanno rivelato se la richiesta della star è stata accolta.

John Wick, ovviamente, fa riferimento al franchise con protagonista Keanu Reeves con protagonista un killer su commissione che deve rientrare in azione. Il terzo capitolo del film è atteso nelle sale italiane il 16 maggio.