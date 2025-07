Good Sex, il nuovo film di Lena Dunham con Natalie Portman debutterà in esclusiva su Netflix

Netflix ha ufficialmente acquisito Good Sex, il nuovo film scritto e diretto da Lena Dunham, con protagonista Natalie Portman. Il progetto, descritto come una commedia romantica in chiave contemporanea, esplora con ironia e profondità i temi dell'intimità e delle relazioni adulte.

Good Sex uscirà su Netflix

Il colosso dello streaming ha sborsato ben 55 milioni di dollari per assicurarsi i diritti globali del film, superando concorrenti del calibro di Warner Bros, Apple e Amazon. Un investimento significativo che conferma l'interesse della piattaforma verso produzioni originali di qualità con nomi di primo piano.

May December: un primo piano di Natalie Portman

Accanto a Portman, il cast include Meg Ryan, Mark Ruffalo, Rashida Jones e l'esordiente Tucker Pillsbury, noto come Role Model nel panorama indie-pop. Dunham ha raccontato di averlo scoperto casualmente tramite un account TikTok anonimo, paragonando il suo carisma sullo schermo a quello di un giovane Brad Pitt in Thelma & Louise.

Lena Dunham, che ha firmato anche la regia, ha dichiarato di non essere interessata a un'uscita in sala. In un'intervista a Variety, ha spiegato: "Desidero che il pubblico guardi questo film sul divano, magari con la propria mamma o con le amiche. Non sento il bisogno di entrare nel dibattito tra cinema e streaming: altri registi combattono per questo, ma non credo che questo film debba vivere o morire per una proiezione in sala".

Anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale, Netflix starebbe pianificando il lancio di Good Sex nel corso del 2026.

Mark Ruffalo nel film Se solo fosse vero

Con un cast stellare e un tono dichiaratamente personale, Good Sex potrebbe diventare uno dei film più accessibili (e forse più maturi) della carriera di Dunham. Resta da vedere se il film riuscirà a conquistare un pubblico più ampio di quello domestico a cui la regista strizza l'occhio. Ma di certo, la scommessa da 55 milioni fa ben capire quanto Netflix creda nel potenziale del progetto.