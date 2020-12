Un Natale da film Hallmark: l’epic fail di una ragazza in un video

Ogni anno, Hallmark Channel ci regala una valanga di film di Natale le cui storie, per quanto archetipiche, ci fanno pensare "Ah, magari succedesse davvero una cosa del genere". Ebbene, c'è una ragazza che ha provato a vivere una "settimana da Hallmark", ma la magia del Natale (o meglio, dei film del canale) non sembra essere passata di là...

Elizabeth Kemp, autrice del video "Hallmark mi ha mentito", ha passato cinque giorni in Vermont come avrebbe fatto una tipica protagonista interpretata da Candace Cameron Bure, Lacey Chabert, Jen Lilley, Julie Gonzalo o uno qualsiasi dei soliti volti noti della programmazione dell'emittente d'oltroceano.

Eppure, nulla di tutto quello che solitamente accade in una di quelle pellicole sembra aver avuto luogo.

"Ho più di 30 anni. Ho diverse lauree, e ho decisamente dato priorità alla mia carriera rispetto a tutto il resto" ci racconta nel filmato "Sono single, ma sono qui in Vermont da cinque giorni, e nessuno mi si è ancora avvicinato per chiedermi di aiutare a salvare un albergo dal fallimento, o organizzare il festival di turno, o nemmeno di rivedere le mie priorità".

Per questo Elizabeth le prova un po' tutte, dall'andare in quella che sembrerebbe una piantagione di abeti di quelle in cui di solito ci si reca per procurarsi il proprio albero di Natale e iniziare a sparlare delle feste come un vero e proprio Grinch, nella speranza che arrivi qualcuno a farla ricredere (possibilmente single e di bell'aspetto), al sorseggiare caffè sotto al gazebo della cittadina, ma nulla sembra aver funzionato. Nessuno all'orizzonte, nemmeno quando si è dovuta fermare sul ciglio della strada con una ruota a terra. Nemmeno nell'hotel che sembra infestato (ma non fantasmi figaccioni) trovato poco più avanti...

Sarà perché non indossava il classico maglione/vestito/cappotto rosso dei poster?