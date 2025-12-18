Napoli–Milan, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Napoli e Milan si sfidano oggi a Riad nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Orario del Calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori.

Tutto pronto all'King Saud University Stadium, in Arabia Saudita, per il fischio d'inizio della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Ad aprire le danze oggi, giovedì 18 dicembre, sarà la sfida tra il Napoli (Campione d'Italia) e il Milan (finalista dell'ultima Coppa Italia). Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni

Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita

Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. La firma con l'ente saudita Public Investment Fund è stata rinnovato nel maggio 2025 fino al 2028 compreso , per un valore di 92 milioni di euro totali , distinti in rate da 23 milioni annui versati dai sauditi per ospitare l'evento.

Strategia di internazionalizzazione: la Serie A punta ad aumentare la propria visibilità globale , soprattutto in Medio Oriente e Asia.

Promozione sportiva saudita: Riad rientra nel progetto "Vision 2030", con cui il Paese investe nello sport per attrarre grandi eventi internazionali.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva assoluta da Mediaset. Ecco come seguirla gratuitamente:

In TV (Chiaro): Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 20:00.

Diretta su a partire dalle ore 20:00. In Streaming: Disponibile su Mediaset Infinity (sito e app) e sul portale Sportmediaset.it .

Disponibile su (sito e app) e sul portale . Orario d'inizio: Il calcio d'inizio è fissato per le 20:00 italiane (le 22:00 locali). Dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini. La telecronaca sarà affidata alla coppia Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Massimiliano Allegri

Il Torneo: Chi partecipa?

La formula della Final Four prevede la partecipazione delle prime due classificate della Serie A e delle due finaliste della Coppa Italia della scorsa stagione:

Napoli: Vincitore della Serie A. Milan: Finalista di Coppa Italia (sfida il Napoli oggi). Inter: Seconda classificata in Serie A (giocherà domani contro il Bologna). Bologna: Vincitore della Coppa Italia.

Le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima di lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20:00.

Le Probabili Formazioni

Antonio Conte e Massimiliano Allegri (alla guida dei rossoneri da questa stagione) sembrano orientati verso queste scelte tattiche:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.