Napoli-Spezia di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming

Stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si gioca Napoli-Spezia, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: la partita sarà trasmessa su Rai2 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai2, dalle 21:00, c'è Napoli-Spezia, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dal capoluogo campano, dallo stadio Diego Armando Maradona.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Napoli-Spezia anche in streaming. La partita rappresenta una rivincita per i napoletani che poche settimane fa in campionato hanno perso in casa proprio contro i liguri. Il Napoli è la squadra detentrice del trofeo mentre gli spezzini agli ottavi hanno eliminato la Roma ai supplementari. La partita non prevede gara di ritorno, la vincente affronterà l'Atalanta. La telecronaca è affidata a Manuel Pasqual, il commento tecnico sarà di Dario Di Gennaro. Enrico Varriale in conduzione e Simona Rolandi e Aurelio Capaldi saranno a bordocampo per le interviste e i commenti dalle panchine. La direzione arbitrale sarà di Fourneau di Roma, gli assistenti saranno: Galetto-Rossi. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre in postazione VAR ci sarà la coppia: Nasca-Longo.

La partita chiude il turno dei quarti di finale di coppa Italia, negli incontri precedenti sono state ammesse alle semifinali Inter, Juventus e Atalanta. Le semifinali, con doppio turno di andata e ritorno saranno giocate il 3 febbraio (andata) e il 10 febbraio (ritorno) e saranno trasmesse sempre dalla Rai.