Napoli-Liverpool: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Napoli-Liverpool è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Napoli: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Napoli-Liverpool è la partita in programma stasera alle 21:00, gara di esordio dei partenopei nella UEFA Champions League 2022/2023. La squadra allenata da Luciano Spalletti debutta nella fase a gironi contro la squadra di Jürgen Klopp, uno dei team accreditati alla vittoria finale.

Dove vederla in Streaming

Napoli-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita si gioca nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, la telecronaca sarà di Sandro Piccinini, il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00. Napoli-Liverpool è la prima partita di andata del gruppo A che comprende anche Ajax e Glasgow Rangers.

Come Vedere la partita su Prime Video

Per poter vedere Napoli-Liverpool in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l'app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video. Non sono previsti costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. Chi non è abbonato a Prime Video può usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni che regala l'accesso a tutti i contenuti presenti nel catalogo Amazon Prime Video, compresi gli incontri di Uefa Champions League.