Napoli-Inter di Coppa Italia: stasera su Rai1 la seconda semifinale

Stasera su Rai1, alle 21:00 in punto, si gioca Napoli-Inter, la seconda semifinale di Coppa Italia: chi vince incontra la Juventus in finale.

Napoli-Inter è la seconda semifinale di Coppa Italia, in onda stasera su Rai1, che vale un posto all'Olimpico per mercoledì 17, giorno della finale del primo trofeo nazionale da assegnare in questa tormentata stagione 2019-2020. E chi vince incontra la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Si riparte dall'1-0 azzurro di San Siro (blitz firmato Fabian Ruiz): calcio d'inizio alle 21:00, fischia Rocchi, che, come da regolamento ad hoc in caso di parità al 90' manderà le due squadre direttamente ai rigori. La diretta, a cura di Raisport, preceduta da un ampio prepartita in onda dalle 19.30 su Raisport+HD, comincerà subito dopo il Tg1, alle 20.35. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio con Manuel Pasqual, gli interventi a bordocampo di Alessandro Antinelli e Thomas Villa e lo studio in esterna con Amedeo Goria e Andrea Agostinelli. A Saxa Rubra, invece, con Jacopo Volpi, ci saranno Marco Tardelli, Eraldo Pecci e Bruno Gentili, con Tiziano Pieri alla Var. Dario Di Gennaro, invece, analizzerà la gara dal punto di vista tattico con la lavagna in realtà virtuale.