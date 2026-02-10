Napoli-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

Napoli e Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: formazioni, assenze, curiosità e dove seguire la diretta TV e streaming per scoprire chi accede alla semifinale.

10/02/2026

Napoli e Como si sfidano nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, con in palio un posto in semifinale contro l'Inter. Il match si gioca questa sera, martedì 10 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00. Dopo le emozioni degli ottavi, la competizione entra nel vivo con gli ultimi due quarti di finale e il piatto forte della serata vede gli azzurri affrontare i lariani guidati da Cesc Fàbregas.

Napoli carico dopo il Genoa, ma l'emergenza a centrocampo preoccupa Conte

Il Napoli arriva alla sfida galvanizzato dalla vittoria al cardiopalma contro il Genoa, decisa da una doppietta di Højlund. Tuttavia, Antonio Conte dovrà fare i conti con un'infermeria affollata: assenze pesanti a centrocampo per McTominay, Anguissa e De Bruyne. Nonostante ciò, il Napoli resta favorito per conquistare la semifinale davanti ai propri tifosi.

Como a caccia dell'impresa: semifinale che manca da quarant'anni

Dall'altra parte, il Como sogna un'impresa storica. I lariani non raggiungono una semifinale di Coppa Italia da oltre quarant'anni e arrivano a questa sfida più freschi fisicamente rispetto agli avversari. Il tecnico Fàbregas punterà sulle motivazioni e sulla solidità tattica per provare a sorprendere i campani.

Dove vedere Napoli-Como in TV e streaming: diretta esclusiva Mediaset

Mediaset trasmetterà l'evento in esclusiva assoluta, garantendo la copertura totale per tutti i tifosi:

  • In chiaro: Diretta su Italia 1 con collegamento dalle 20:40.
  • Streaming: Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Probabile formazione Napoli: le scelte di Conte

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Højlund. All. Conte

Probabile formazione Como: l'undici di Fàbregas

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fàbregas

Regolamento Coppa Italia: chi passa il turno

In caso di parità al 90', il regolamento di quest'anno prevede che si proceda direttamente con i calci di rigore, senza tempi supplementari, rendendo ogni minuto del match ancora più teso e decisivo.