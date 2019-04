Napoli Comicon 2019: Valentina Nappi infermiera sexy riapre La clinica dell'amore

Valentina Nappi in veste di sexy infermiera ha fatto da madrina ieri al Napoli Comicon 2019 per la presentazione della ristampa italiana de La clinica dell'amore, uno dei più famosi manga erotico demenziali, diventato un vero e proprio cult per gli appassionati.

Per l'occasione, Valentina Nappi ha pubblicato un paio di scatti da suo account Twitter, in cui invita i fan ad andare al Napoli Comicon 2019 per la presentazione ufficiale de La Clinica dell'Amore, la cui riedizione è curata dalla casa editrice J-Pop. Pubblicato tra il 1987 e il 1994 con il titolo Ogenki Clinc da Haruka Inui, il manga racconta le vicende che accadono nella Clinica dell'Amore, gestita dal dottor Sawaru Ogekuri, un assatanato luminare specializzato in problematiche sessuali che viene assistito dalla procace infermiera Ruko. Del fumetto hentai è stato anche sviluppato un anime giapponese.

"All'interno della Ogenki Clinic - così ha spiegato nella nota stampa Jacopo Costa Buranelli, direttore di J-POP Manga - s_embra esserci del surrealismo in ogni episodio, ma in realtà la problematica è quasi sempre tutta reale, dissacrata e curata in modo esilarante. Uno degli aspetti che lo rende un cult nel mondo anime e manga è proprio la parodia di situazioni e problemi tipici della società, in primis quella giapponese (ovviamente, essendo un manga), ma riuscendo a coinvolgere anche le altre culture, poiché il sesso è bello nella sua varietà di interpretazioni, eppure è anche così universale nella sua funzione biologica"_.