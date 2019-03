Napoli Comicon 2019: Tom Cullen ospite presenterà Knightfall 2

COMICON Napoli 2019 annuncia il primo ospite della sezione Serie TV & Cinema del festival, in collaborazione con History: l'attore britannico Tom Cullen, star di Knightfall. Domenica 28 aprile, all'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, Tom Cullen presenterà la seconda stagione di Knightfall, serie tv che racconta le imprese dei Cavalieri Templari, in onda da maggio, e racconterà al pubblico la sua carriera, dall'esperienza in Downton Abbey fino al thriller italiano Mine.

La serie in otto episodi, già nomination come migliore serie tv fantasy ai Saturn Awards 2018, continuerà a raccontare le imprese dei Cavalieri Templari, il più potente, ricco e misterioso ordine di monaci guerrieri del medioevo. Sarà ancora il valoroso Landry, interpretato da Tom Cullen a guidarli nella lotta a difesa della cristianità tra intrighi di corte presso il re di Francia, Filippo, e gli interessi del Papato. Intenzionato a ingrandire il proprio regno e far valere le proprie prerogative nei confronti della Chiesa, il Re Filippo (Ed Stoppard) ha un conto aperto con i Templari e con lo stesso Landry, che è stato l'amante della moglie, la regina Giovanna di Navarra, uccisa nella prima stagione.

Nel cast ritornano anche Pádraic Delaney, che interpreta Gawain, Simon Merrells nelle vesti di Tancredi, un cavaliere coraggioso, costante e risolutivo e Julian Ovenden nel ruolo di Guglielmo di Nogaret. Tra i nuovi arrivi nel cast va segnalato Mark Hamill, alias Luke Skywalker di Guerre Stellari, che interpreta Talus.

