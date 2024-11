Napoli capitale dell'animazione per quattro giorni con il FAN - Festival Animazione Napoli

Un evento interamente dedicato al cinema d'animazione, a Napoli sta per prendere il via la prima edizione del FAN - Festival Animazione Napoli.

In arrivo a Napoli, dal 27 al 30 novembre, una manifestazione interamente dedicata al cinema d'animazione. Il FAN - Festival Animazione Napoli, diretto da Marino Guarnieri, è un evento, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzato da Mad Entertainment che si propone come punto di riferimento per il cinema d'animazione, offrendo un'occasione unica di incontro e confronto per professionisti, appassionati e curiosi del settore.

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo grazie a questo primo bando audiovisivo" ha dichiarato Sergio Locoratolo, Coordinatore Politiche Culturali del Comune di Napoli. "È davvero incoraggiante vedere nascere tante iniziative che valorizzano il comparto locale, sia attraverso i laboratori nelle scuole, che contribuiscono alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni, sia attraverso le rassegne che fanno scoprire una filmografia meno visibile ma di grande valore. La nascita di iniziative prestigiose come questo Festival, poi, dimostra che quando istituzioni e operatori lavorano in sinergia è possibile consolidare il ruolo della nostra città come polo di cultura e innovazione, dando - in questo caso in particolare - visibilità a un settore specifico dell'audiovisivo, l'animazione, nel quale Napoli è da sempre un punto di riferimento e un'eccellenza riconosciuta".

La locandina

Anticipato da una locandina ufficiale realizzata, per la prima edizione, dall'illustratrice Rita Petruccioli, il festival punta a rafforzare il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale del cinema d'animazione, con una programmazione di qualità che prevede proiezioni cinematografiche di cortometraggi nazionali e internazionali, incontri formativi con ospiti d'eccezione e momenti di dialogo e approfondimento sul presente e futuro del cinema d'animazione.

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile a breve.