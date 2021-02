Napoli-Atalanta di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si gioca Napoli-Atalanta, andata della seconda semifinale di Coppa Italia: sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, alle 20:35 subito dopo il TG1, c'è Napoli-Atalanta, turno di andata della seconda semifinale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sono rimaste in quattro a giocarsi il trofeo, e nel giro di una settimana rimarranno solo due squadre a contendersi la coppa.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Napoli-Atalanta anche in streaming.

Dopo la gara di ieri, che ha visto prevalere la Juventus sull'Inter per 2 a 1, Napoli-Atalanta si affrontano stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il ritorno si giocherà mercoledì 10 febbraio allo Gewiss Stadium di Bergamo. La telecronaca di Napoli-Atalanta sarà affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo.

Il dopo partita sarà visibile dalle 23:00 su Raisport+HD: in studio Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.