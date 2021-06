Naomi Watts e Bobby Cannavale star della serie The Watcher, prodotta da Ryan Murphy

Naomi Watts e Bobby Cannavale saranno i protagonisti di The Watcher, una nuova serie prodotta da Ryan Murphy e Ian Brennan per Netflix.

Il progetto si ispira a una storia vera e racconterà quello che accade a una coppia che viene minacciata dalle lettere di un terrificante stalker che firma le sue lettere come L'Osservatore.

Un articolo del New York Magazine ha svelato quanto accaduto, a partire dal 2014, alla famiglia Broaddus dopo aver acquistato una casa a Westfield, New Jersey. I nuovi proprietari, che nello show saranno interpretati da Naomi Watts e Bobby Cannavale, hanno iniziato quindi a ricevere delle lettere scritte da The Watcher/L'osservatore in cui era scritto: "Perché siete qui? Lo scoprirò. Mio nonno controllava la casa negli anni Venti e mio padre lo ha fatto negli anni Sessanta. Ora è il mio turno".

Le successive missive contenevano delle minacce nei confronti dei figli della coppia e facevano inquietanti dichiarazioni come: "Non hanno ancora scoperto cosa c'è all'interno dei muri? Con il tempo lo faranno. Sono felice di sapere i vostri nomi e i nomi del sangue giovane che mi avete portato".

La polizia non è riuscita a identificare lo stalker e i Broaddus hanno dovuto affrontare molti problemi, scivolando anche nella paranoia e nel timore di relazionarsi con i propri vicini, oltre a non riuscire a rivendere la proprietà a causa della sua "fama".

Netflix ha ottenuto i diritti per sfruttare l'articolo del magazine e la storia personale della famiglia che, in passato, non aveva invece autorizzato la produzione di un film tv che è stato tramesso da Lifetime.