Naomi Campbell contro il Coronavirus: n aeroporto con una tuta ignifuga

Naomi Campbell grazie al Coronavirus ha raggiunto un nuovo livello per combattere i germi negli aeroporti.

Naomi Campbell si è esentata con una tuta ignifuga all'aeroporto per paura del Coronavirus. La modella che ha sempre avuto paura dei germi ha promesso di postare l'intero video sul suo Canale YouTube Being Naomi.

Naomi Campbell ha sempre avuto una fissazione per i germi, molto prima che il Coronavirus entrasse prepotentemente nelle nostre vite. In passato, grazie ad un video su YouTube, la top model ci ha fatto conoscere il suo intenso rituale pre-volo, che prevede di pulire il suo sedile e tutto ciò che le sta attorno con salviette antibatteriche.

Oggi, Con il Coronavirus diventato Pandemia, la bellissima Naomi ha deciso di alzare l'asticella della prevenzione. Campbell ha recentemente pubblicato diverse foto scattate all'aeroporto internazionale di Los Angeles mentre indossa una tuta ignifuga, un paio di occhiali, una maschera per il viso e guanti in lattice rosa. Nella foto a bordo dell' aereo Naomi indossa un mantello drappeggiato sopra la tuta protettiva. Il tutto documentato sul suo account Instagram dove ringrazia la fotografa, l'amica e modella Linda Evangelista, e da appuntamento a tutti sul suo canale YouTube perché "Safety First" - la sicurezza prima di tutto.