Nanni Moretti ha avuto un infarto, ma è già stato dimesso

Nanni Moretti ha avuto un infarto il primo di ottobre, ma è già stato dimesso dopo i necessari accertamenti.

Il regista, che ha 71 anni, non ha quindi potuto partecipare alcuni giorni fa alla presentazione del film Vittoria, ma stasera ha ripreso la sua attività promozionale.

La situazione di salute del regista

Un videomessaggio realizzato per il pubblico del cinema Vittoria di Napoli ha svelato la situazione di salute di Nanni Moretti. Il regista, produttore di Vittoria, ha voluto realizzare un saluto mentre era in ospedale per spiegare il motivo della sua assenza in sala: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

Già ieri, dopo aver mostrato al pubblico il messaggio, il produttore Lorenzo Cioffi, tra i produttori del lungometraggio diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, aveva rassicurato i presenti, svelando che Nanni era stato dimesso dopo il tempo necessario a compiere i doverosi accertamenti.

Stasera Moretti è quindi arrivato al cinema Sacher in occasione della proiezione del progetto prodotto da Sacher Film. Il suo entourage ha spiegato al quotidiano La Repubblica: "Nanni è qui davanti a noi. Stiamo per entrare in sala".

Cosa racconta Vittoria

Al centro della trama del film, di cui potete leggere la nostra recensione, c'è Jasmine, una donna di 40 anni che ha tutto quello che ha sempre desiderato: un marito devoto, tre figli amorevoli e un salone di bellezza di successo poco fuori Napoli. Dopo la morte del padre, tuttavia, la protagonista ha un sogno ricorrente in cui una bambina corre tra le sue braccia, offrendole un nuovo senso di completezza e soddisfazione che non può ignorare. Vittoria decide quindi di seguire il suo sogno e inizia a immergersi nel mondo dell'adozione internazionale, mettendo a rischio il suo matrimonio, il benessere dei figli e la propria morale.

Il film si basa su eventi realmente accaduti ed è interpretato da attori non professionisti.