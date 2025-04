Nanni Moretti: il bollettino medico sulle condizioni di salute del regista dopo l'infarto

Grande spavento ieri sera per il regista Nanni Moretti, colpito da un infarto acuto e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Si tratta del secondo infarto che colpisce Moretti dopo quello dello scorso ottobre.

Dalla struttura ospedaliera giungono le ultime informazioni sul bollettino medico del regista, ricoverato da ieri dopo aver accusato tutti i sintomi di un attacco cardiaco.

Il bollettino medico di Nanni Moretti

Poche ore fa è stato pubblicato l'ultimo bollettino medico di Nanni Moretti, che conferma il ricovero di ieri nel 'tardo pomeriggio a seguito di una sindrome coronarica acuta; è arrivato al pronto soccorso in ambulanza intorno alle 18.00 e ha ricevuto tempestivamente le cure necessarie'.

Nanni Moretti e Asia Argento in una scena di Palombella Rossa

Secondo quanto riporta il bollettino, il regista è stato sottoposto 'ad un'angioplastica coronarica, eseguita prontamente per trattare la coronaria causa del quadro clinico. L'operazione è risultata efficace, il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all'evento acuto. Le condizioni del paziente sono stabili'.

Prognosi riservata per Nanni Moretti

Secondo le ultime informazioni, le condizioni di Nanni Moretti sono stabili e il regista è di ottimo umore, e la prognosi, data la delicatezza della situazione, rimane riservata.

"Riteniamo prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore" riporta l'equipe medica "come da prassi. Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente". Dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica vengono diffusi i numeri circa gli infarti acuti registrati all'anno in Italia, circa 120.000.

Nanni Moretti durante una scena di un film

Nanni Moretti avrebbe dovuto presenziare ad una proiezione cinematografica ieri pomeriggio al cinema Nuovo Sacher di Roma prima di annunciare la sua assenza a causa di problemi di salute, poche ore prima del ricovero in ospedale.