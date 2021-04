Name That Tune: Orietta Berti "canta" Achille Lauro e incassa un altro successo (VIDEO)

Orietta Berti ha conquistato ancora una volta il pubblico di Name That Tune nella seconda puntata imitando Achille Lauro sulle note di Rolls Royce: ecco il video.

Orietta Berti ci è cascata di nuovo: dopo Damiano dei Maneskin è stato Achille Lauro a finire, complici gli autori di Name That Tune, nella sua galleria di performance durante il Lip Sync Duel.

A sfidarla c'era Guillermo Mariotto durante la gara ma il designer non ha potuto nulla contro Orietta Berti che, una settimana dopo, ha conquistato ancora un successo nella stessa manche, sia dentro lo studio che fuori. Perchè, esattamente come accaduto nella prima puntata dello show di TV8, quando la cantante 77enne si era esibita sulle note e soprattutto sulla voce di Damiano David con Zitti e buoni, anche nel secondo appuntamento, complice la "trasgressiva" imitazione di Achille Lauro e della sua Rolls Royce, gli spettatori sono letteralmente impazziti per lei e per la sua simpatia.

Tanto che pure gli account social del canale, messa da parte per un attimo l'imparzialità, hanno apertamente fatto il tifo per lei. Che d'altronde nascondeva, proprio per i secondi finali, l'arma segreta: una sigaretta che desse un tono da "bella e maledetta".

Risultato? La puntata è stata vinta, per la seconda settimana di fila, dalla squadra delle donne.