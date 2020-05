Nairobi de La casa di carta testimonial di PETA: "Ecco perché sono diventata vegana"

Alba Flores nella campagna per PETA del 2020

Con in testa un sensazionale copricapo fatto solo di frutta fresca, verdura e fiori, Alba Flores, interprete di Nairobi ne La casa di carta è la protagonista di una nuovissima campagna per PETA che incoraggia tutti a salvare gli animali e il nostro pianeta diventando vegetariani -una scelta che aiuta anche a prevenire la diffusione di malattie mortali trasmesse da animali.

PETA sottolinea che i motivi per diventare vegani non sono mai stati più chiari o urgenti. Si ritiene che COVID-19 abbia avuto origine in un "mercato umido" in cui animali vivi e morti venivano venduti per il consumo umano. I mercati di carne sporchi, gli allevamenti e i mattatoi pieni zeppi di animali malati e stressati sono terreno fertile per le malattie zoonotiche. I precedenti virus influenzali erano stati originati da polli e maiali.

La casa di carta 4: Alba Flores in una scena

Ogni persona che diventa vegana riduce la propria impronta ecologica, poiché l'industria della carne è uno dei principali produttori di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico; salva quasi 200 animali all'anno dalla sofferenza quotidiana e da una morte terribile; e riduce il rischio di sviluppare malattie cardiache, diabete e cancro.

"La verità è che ora mi sento molto meglio mangiando verdure, legumi e cereali", conclude Flores. "Penso che il nostro cibo non debba essere la causa della sofferenza e dello sfruttamento degli animali."

Flores si unisce a un elenco crescente di celebrità - tra cui Sofía Sisniega, Gaby Moreno, Marco Antonio Regil, Rodrigo y Gabriela, Rubén Albarrán e Constance Marie - che hanno collaborato con PETA e PETA Latino per promuovere un'alimentazione sana, etica e senza carne.

PETA - il cui motto recita, tra l'altro, che "gli animali non sono nostri da mangiare" - ­ si oppone allo specismo, una visione del mondo basata sulla supremazia dell'essere umano. Per ulteriori informazioni, visitare PETA.org.uk.