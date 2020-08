Nadia Toffa, la sepoltura segreta e una novità in arrivo

A un anno dalla morte di Nadia Toffa, i genitori hanno annunciato una novità che riguarda la giornalista de Le Iene uccisa da un tumore al cervello e hanno spiegato le ragioni per le quali il luogo di sepoltura di Nadia resterà segreto.

È passato un anno da quando sulla loro pagina di Facebook Le Iene annunciarono la morte della loro collega ed amica Nadia Toffa, uccisa dalla recidiva un tumore che le fu diagnosticato nel dicembre del 2017. Oggi Le Iene ricorderanno Nadia Toffa con una puntata speciale, i genitori invece pubblicheranno una canzone inedita scritta da Nadia. Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, ha detto ai giornalisti: "A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto, nel giorno del primo anniversario della morte, la canzone sarà pubblicata". Margherita ha raccontato anche che Nadia negli ultimi giorni di vita ascoltava la radio nella speranza di sentire il suo brano: "Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima".

Qualche mese dopo la morte di Nadia Toffa la madre aveva fatto sapere che per la figlia aveva deciso che la sepoltura sarebbe stata effettuata in un luogo segreto. "Erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani". Ad un anno dalla morte della figlia i genitori confermano la loro scelta - che ricorda quella fatta in questi giorni da Stefania Bonfadelli, la figlia adottiva di Franca Valeri - spiegando ai giornalsti: "Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Bongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l'abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto". Margherita Rebuffoni con questa dichiarazione smentisce anche le informazioni scritte sulla pagina Wikipedia di Nadia Toffa dove si legge: "Successivamente è stata cremata e le sue ceneri riconsegnate ai genitori".