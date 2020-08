Nadia Toffa, a un anno dalla morte Le Iene la ricorderanno con uno speciale in TV

Il 13 agosto, a un anno dalla morte, Le Iene ricorderanno Nadia Toffa in uno speciale che andrà in onda su Italia 1 in prima serata

Nadia Toffa sarà ricordata da Le Iene in una puntata speciale che andrà in onda il prossimo 13 agosto, un anno dalla morte della giovane conduttrice. L'annuncio è stato dato sulle pagine social del programma.

Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata pic.twitter.com/XMvCjdYtVo — Le Iene (@redazioneiene) August 3, 2020

Mediaset e Le Iene hanno deciso di rendere omaggio a Nadia Toffa in uno speciale che si chiamerà 'Le Iene per Nadia', lo spettacolo andrà in onda giovedì 13 agosto, ad un anno dalla scomparsa della giornalista e conduttrice. Sulle pagine Facebook e Twitter del programma si legge: "Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata".

Il tumore le era stato diagnosticato dopo un malore che l'aveva colta durante la preparazione di un servizio televisivo nel dicembre del 2017, Nadia Toffa sembrava guarita ma poi la recidiva l'ha portata via all'affetto dei suoi cari e del suo pubblico. Nadia ha affrontato la sua malattia con grande coraggio, sui social ha raccontato il suo percorso, comprese le difficoltà della chemioterapia senza mai autocommiserarsi. La conduttrice continua ad essere amatissima dal pubblico, recentemente è stata premiata con il Magna Grecia Awards "per la sua grande forza e determinazione: fino all'ultimo giorno ha lottato per i suoi ideali". Il premio è stato ritirato dalla madre che ha detto: "Non me l'aspettavo che la mia Nadia avesse così tante persone che le volevano bene. Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall'emozione".