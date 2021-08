Nadia Toffa, Le Iene la ricordano a due anni dalla morte (FOTO)

Attraverso una serie di foto pubblicate sui loro profili social ufficiali, Le Iene hanno ricordato Nadia Toffa a due anni dalla sua morte. La conduttrice TV e giornalista si spegneva il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Nel corso degli ultimi tempi, Nadia Toffa si era trasformata in un'icona di resilienza e ribellione alla malattia. Gli amici e i colleghi con i quali ha condiviso un pezzo della sua breve vita, non solo lavorativa, la ricordano in questo doloroso anniversario con un semplice messaggio social: una sua immagine e un cuore. Quando hanno annunciato la sua morte esattamente due anni fa, i suoi colleghi de Le Iene avevano dichiarato: "Niente sarà più come prima".

Nadia Toffa ha documentato sui social la sua battaglia contro il cancro con coraggio, grinta e ironia, senza mai perdere il sorriso. Durante il periodo più cruciale della sua malattia, tra sedute di chemio e lunghe convalescenze, aveva tenuto aperto un dialogo con i fan attraverso Instagram, dove postava foto e pensieri e aggiornava tutti cercando di incoraggiare quelli come lei che vivevano lo stesso dramma.

La conduttrice e giornalista debutta ne Le Iene nel 2009, dove si distingue per importanti inchieste sulle truffe ai danni del servizio sanitario nazionale, sulle slot machine, sullo smaltimento del traffico di rifiuti illegali in Campania, sull'Ilva di Taranto e sull'infanzia violata. Nel 2014 pubblica il libro di impegno sociale e denuncia Quando il gioco si fa duro, e nel 2015 e nel 2018 riceve il Premio Internazionale Ischia di Giornalismo e il Premio Luchetta.

Nadia Toffa fu colpita da un grave malore a gennaio 2017 e, due mesi dopo, tornò alla conduzione de Le Iene raccontando: "Non lo sapeva nessuno. Ho pensato tanto a questo momento... Fra di noi c'è sempre stata sincerità". Dal mese di dicembre 2017 ha avuto inizio la vera battaglia della donna contro il cancro. In occasione di un'intervista a ottobre 2018 con Silvia Toffanin, Nadia Toffa raccontò: "Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operato nuovamente".

Il suo ultimo post su Instagram risale al 1 luglio 2019 e la mostra in compagnia del suo fidato cane Totò. A dicembre 2019 è nata la fondazione in sua memoria, per sostenere la ricerca contro il cancro e altre malattie, fornire sostegno a persone bisognose e promuovere progetti di sostentamento e di sviluppo in zone svantaggiate.