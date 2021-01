Mystic River: la scena che apre il film è ispirata ad un episodio realmente accaduto

La sequenza di apertura di Mystic River trae ispirazione da un episodio realmente accaduto: nel film del 2003 diretto da Clint Eastwood è presente un aneddoto semi-autobiografico che l'autore della sceneggiatura ha deciso di inserire nella storia come espediente narrativo.

Sean Penn, vincitore del premio come MIglior Attore Protagonista

La scena presente all'inizio del film è basata su un incidente realmente accaduto a Dennis Lehane: la madre dello sceneggiatore un giorno lo rimproverò severamente per essere salito in macchina con due uomini che si dicevano poliziotti in borghese.

L'evento colpì profondamente il giovane Dennis perché per la prima volta comprese che il pericolo può celarsi dietro ad azioni apparentemente innocue e che la malevolenza delle persone può essere mascherata anche dalle migliori intenzioni.

Tim Robbins con l'Oscar per il miglior attore non protagonista

Su Rotten Tomatoes Mystic River ha un indice di gradimento dell'88% basato su 206 recensioni, con una valutazione media di 7,77 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Ancorato alla recitazione eccezionale del suo cast, Mystic River è un dramma cupo che si svolge a strati e trasmette la tragedia della sua storia con un potere viscerale".