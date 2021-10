Mystery Land: da stasera su Italia 1 Aurora Ramazzotti e Alvin a caccia di misteri irrisolti

Mystery Land debutta stasera su Italia 1 alle 21:20, con una settimana di ritardo rispetto a quanto inizialmente comunicato dalla rete. Il nuovo programma Mediaset metterà Aurora Ramazzotti e Alvin, i due conduttori, di fronte a quei fenomeni che la scienza non ha ancora né compreso né classificato. L'obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale.

Una la domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda? I temi di ogni puntata saranno presentati dai due conduttori, che non hanno legami stretti con la scienza, con la storia e con l'archeologia: due persone normali e curiose in sintonia con lo stile e i punti di vista del pubblico di Italia 1. Dallo studio di Mystery Land con scenografie steampunk, Alvin e Aurora Ramazzotti lanceranno il reportage in esterni di ogni puntata di cui saranno essi stessi protagonisti. Ogni settimana sarà affrontato un mistero sempre diverso ascoltando testimoni dei vari casi ed esperti di settore.

Mystery Land è un programma realizzato da Contenuti - Production e Media, scritto con Irene Bellini, Massimo Fraticelli, Luca Potenziani, Michele Rossi. Alla regia, Ico Fedeli. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.