Mysterio: in arrivo lo spinoff con Jake Gyllenhaal?

Nonostante il finale di Spider-Man: Far From Home, pare che la Sony sia interessata a uno spinoff con Jake Gyllenhaal nei panni del villain!

A quanto pare la Sony è interessata a uno spinoff sul personaggio di Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, dopo il miliardo di dollari incassato da Spider-Man: Far From Home, il capitolo del MCU in cui è comparso per la prima volta il personaggio di Quentin Beck.

Spider-Man: Far From Home, il character poster per Jake Gyllanhaal

Secondo il portale The Illuminerdi, lo studio sta lavorando proprio a un film interamente dedicato alla figura di Mysterio, che andrebbe a unirsi a Venom 2 e Morbius, altri due capitoli molto attesi dai fan. Anche se in Spider-Man: Far From Home abbiamo, forse, assistito alla fine del personaggio, la Sony vuole che Jake Gyllenhaal ritorni nei panni del villain. In verità su Reddit si è molto parlato di questa presunta 'morte': alcuni utenti hanno suggerito che Mysterio, in realtà, sia sopravvissuto. Quando qualcuno perde i sensi nella vita reale, i muscoli degli occhi si rilassano lasciando le pupille dilatate: alla fine del film Mysterio resta incosciente sul ponte ma un primo piano del suo volto dimostra che i suoi occhi non sono dilatati. Tutto questo va preso con le molle, ovviamente, ma dà speranza ai fan di Jake.

L'eventuale film su Quentin Beck andrebbe a dare corpo alla notizia, mai confermata, di un film Sony sui Sinistri Sei, un gruppo di arci-nemici di Spider-Man. Creato da Stan Lee e Steve Ditko, Mysterio ha fatto il suo esordio nel mondo dei fumetti nel 1964, nel volume 13 di The Amazing Spider-Man. Descritto per lo più con un mantello e una sfera di vetro come casco, Mysterio utilizza illusioni ed effetti speciali per combattere con Peter Parker. Jake Gyllenhaal ha interpretato per primo il personaggio in un live-action, nonostante sia apparso in tantissime serie animate.

