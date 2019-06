Myst: il videogioco darà vita a un franchise cinematografico e televisivo

Myst, il famoso videogioco, è al centro di un progetto multi-piattaforma che dovrebbe dare vita a un franchise che comprende film e serie tv.

A occuparsi dello sviluppo dei contenuti sarà la casa di produzione Village Roadshow Entertainment Group, già nel team di lungometraggi di successo come Matrix e Sherlock Holmes.

Il videogame ambientato su un'isola magica ha debuttato nel 1993 e la grafica di Myst, in quegli anni, era considerata di altissimo livello, conquistando milioni di fan affascinati dalla mitologia creata dagli autori. Successivamente sono stari prodotti vari sequel e spinoff che hanno ampliato la storia di Atrus, il nipote di una donna che ha scoperto la civiltà D'ni in una caverna sepolta sotto il deserto del New Mexico. Queste persone dai poteri mistici sono in grado di creare dei libri che collegano ad altri mondi, ma la scoperta dà il via a uno scontro culturale al centro di numerosi romanzi e giochi.

Myst ha venduto nel corso degli anni 15 milioni di copie e l'obiettivo di Village Roadshow è quello di sviluppare un "universo multi-piattaforma che comprenda film e contenuti televisivi". Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con il co-creatore Rand Miller e suo fratello Ryan, Isaac Testerman e Yale Rice.

