MySpace, in produzione il documentario su uno dei primi social network

Myspace, uno dei primi social network, che ha contribuito a lanciare le carriere di My Chemical Romance, Lily Allen e Katie Perry, sarà il soggetto di un documentario.

Gunpowder & Sky, la società che ha realizzato documentari come 69: The Saga of Danny Hernandez e Everybody's Everything, sta collaborando alla produzione al fianco di The Documentary Group, gestito da Tom Yellin, che sta dietro a serie come Amend: The Fight for America di Netflix e The Deep End di Freeform.

Tommy Avallone, che ha diretto le docuserie Barney, I Love You, You Hate Me e The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned from a Mythical Man, sarà il regista del progetto.

Il documentario riunirà i fondatori originali di Myspace, Tom Anderson e Chris DeWolfe, con gli attuali proprietari, i fondatori della Viant Technology, Tim e Chris Vanderhook.

Il documentario vedrà anche la partecipazione di molti dei membri della crew originale di Myspace, oltre che di una serie di importanti star che hanno iniziato la loro carriera sulla piattaforma.

Quando MySpace era IL social network

Myspace è stato lanciato nel 2003 e ha avuto un grande successo tra gli adolescenti e gli appassionati di musica prima di essere detronizzato da Facebook alla fine degli anni Duemila e successivamente acquistato da Justin Timberlake e Specific Media.

"Ricordo che all'inizio ero su Myspace", ha aggiunto Avallone. "In effetti, è su Myspace che ho iniziato a parlare con la mia attuale moglie. È stato un periodo fantastico: prima che i telefoni si impadronissero delle nostre vite, Internet era un divertimento, non una responsabilità. Myspace era una festa a cui si poteva partecipare solo stando seduti al computer e sono molto entusiasta di raccontare le origini di ciò che siamo diventati grazie ai social media. Ho già messo insieme la mia playlist Myspace di pezzi forti".