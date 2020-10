Myriam Catania racconta l'incidente e l'amnesia: "Luca Argentero disse 'Ti aspetterò sempre'"

Myriam Catania, dopo un incidente, ha sofferto di amnesia e in quei terribili momenti Luca Argentero, allora suo fidanzato, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. L'attrice, ospite a Domenica Live, ha raccontato di aver perso la memoria in seguito alle cure per 'abbassare l'attività cerebrale'.

L'attrice e doppiatrice è stata da poco eliminata dal Grande Fratello Vip 5 e da Barbara D'Urso ha raccontato alcuni episodi della sua vita, come il drammatico incidente in cui ha quasi perso la vita. Myriam Catania, nel video che potete vedere qui, ha ripercorso quei terribili momenti "una macchina mi travolse sul motorino perché un cartello dello Stop era stato rimosso e la segnaletica orizzontale era stata cancellata e la municipale mi ha dato ragione". La doppiatrice ha raccontato il motivo della sua amnesia: "Io ho un vuoto di un anno, perché avevo avuto un edema cerebrale. Mi tenevano il cervello 'fermo', prendevo dei farmaci per abbassare l'attività cerebrale per non avere crisi epilettiche. Non mi ricordavo nulla".

Myriam ha rivelato come hanno reagito la madre e Luca Argentero all'incidente: "Mi ha raccontato mamma quasi tutto, ho dei flash dell'ospedale. Mamma non mi ha mai lasciata, non è andata in bagno. Adesso che sono mamma capisco cosa voglia dire. Luca è rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Gli ho detto 'Mi aspetterai?' e lui mi ha risposto 'Ti aspetterò sempre'".

Myriam Catania è figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona, entrambe collegate con lo studio. La madre ha ribadito quanto detto da Myriam aggiungendo: "Per quattro giorni ho visto Luca in fondo al corridoio dell'ospedale, appoggiato a un muro". Luca e Myriam si sono sposati dopo l'incidente ma hanno divorziato nel 2016.

Poco dopo ad Ibiza Myriam Catania ha incontrato l'attuale compagno Quentin Kammermann con cui ha avuto il figlio Jacques, nato nel 2017. Il pubblicitario francese era al suo fianco ed ha smentito di averle fatto la proposta di matrimonio fuori dalla Casa di Cinecittà: "Non le ho chiesto di sposarmi, non avrei fatto mai una domanda così con il megafono, quelli sono stati gli autori del GF VIP. Le ho detto che la amo, non le ho proposto di convolare a nozze però".