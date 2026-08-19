My Sweet Lie cambia programmazione: la serie turca lascia Canale 5 e prosegue su Mediaset Infinity

Cambio di programmazione per My Sweet Lie, la serie turca arrivata recentemente nel daytime di Canale 5. A partire da lunedì 24 agosto 2026, la dizi non sarà più trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset e proseguirà la sua corsa in esclusiva su Mediaset Infinity.

Niente che abbia a che vedere con gli ascolti: il passaggio alla piattaforma si inserisce nei cambiamenti del palinsesto di Canale 5 in vista della nuova stagione televisiva. Per chi ha iniziato a seguire le vicende di Nejat, Suna e della piccola Kayra, quindi, cambia solo il modo di fruire la serie, che continuerà dal lunedì al venerdì, con un episodio al giorno, direttamente in streaming.

La trama di My Sweet Lie

Al centro della storia c'è Nejat, un padre che cresce da solo la figlia Kayra e che farebbe qualsiasi cosa per proteggerla dal dolore legato all'assenza della madre. Per questo, fin da quando la bambina è piccola, le racconta che sua madre si trova lontano, impegnata in una missione umanitaria.

Per mantenere in piedi questa versione dei fatti, Nejat arriva persino a inviare alla figlia lettere e cartoline scritte a nome della madre. Il suo castello di carte, però, rischia di crollare quando si avvicina il sesto compleanno di Kayra. In una delle lettere, infatti, ha promesso alla bambina che la mamma sarebbe tornata proprio per quella occasione.

A quel punto entra nella sua vita Suna, una giovane donna che accetta di fingere di essere Aylin, la madre di Kayra. Quella che nasce come una soluzione temporanea destinata a durare tre mesi finirà però per cambiare gli equilibri tra i protagonisti, aprendo la strada a sentimenti che Nejat e Suna non avevano previsto.

Il cast di My Sweet Lie

A interpretare Nejat è Furkan Palalı, volto già conosciuto dal pubblico italiano per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra amara (e per la partecipazione a Ballando con le stelle). Al suo fianco ci sono Aslı Bekiroğlu, che veste i panni di Suna, e la giovane Lavinya Ünlüer, interprete di Kayra.

Proprio il rapporto sul set con la giovane attrice ha lasciato un segno particolare in Palalı. L'attore ha raccontato di aver iniziato a desiderare un figlio proprio dopo aver vissuto, attraverso la serie, il rapporto tra Nejat e Kayra. "Vorrei un figlio, lo desidero molto da quando ho fatto la serie. Recitare con quella bambina e vivere quel rapporto mi ha fatto sentire per la prima volta padre. Amavo la bambina che interpretava mia figlia e grazie a lei ho pensato di diventare padre".