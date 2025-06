My Sky app, tra tecnologia e semplicità d’uso: una nuova era digitale per Sky

Sky lancia un'app riprogettata che diventa il centro dell'esperienza dell'abbonato, accompagnata da una campagna promozionale in cui tre volti noti mostrano tutte le novità dell'app.

Grazie a una nuova interfaccia e a consigli personalizzati, My Sky permette agli abbonati di trovare facilmente ciò che più amano - dai contenuti Sky più in linea con i propri gusti, al controllo dei propri servizi Sky TV, Sky Wifi e Sky Mobile. Inoltre, è possibile ricevere assistenza in modo rapido e accedere ai benefici del programma loyalty Sky Extra.

Flavia Pennetta è una testimonial Sky

Le novità principali

Una Home rinnovata , con suggerimenti personalizzati su cosa guardare e una vetrina con trailer, video e highlight dei migliori contenuti Sky: dallo Sport al Cinema, fino all'Intrattenimento.

Una nuova Guida TV, dal layout più ordinato e intuitivo, per trovare con facilità il contenuto desiderato.

Promemoria smart, per non perdere mai l'inizio del proprio programma preferito, grazie a notifiche direttamente sullo smartphone.

Sky Extra integrato, per scoprire sconti, anteprime esclusive, promozioni e esperienze memorabili riservate ai clienti più fedeli.

Skyler, l'assistente virtuale intelligente, guida l'utente passo dopo passo nella richiesta di supporto.

, l'assistente virtuale intelligente, guida l'utente passo dopo passo nella richiesta di supporto. Accessibilità garantita: l'app è stata progettata per essere accessible by design, con l'obiettivo di essere realmente alla portata di tutti.

Nei prossimi mesi, l'app continuerà a evolversi con l'aggiunta di nuove funzionalità pensate per rendere l'interazione con Sky ancora più semplice e immediata.

I tre testimonial

Il lancio della nuova My Sky è accompagnato da una campagna di comunicazione coinvolgente, che prende il via oggi. Al centro dello storytelling, una coppia alle prese con l'eterno dilemma: "Cosa guardiamo stasera?". A guidarli nella scelta, proprio la nuova app, grazie anche ai consigli di tre testimonial d'eccezione:

Salvatore Esposito , che suggerisce film e serie come farebbe un amico fidato.

Flavia Pennetta, che mostra come non perdersi neanche una partita grazie ai promemoria.

, che mostra come non perdersi neanche una partita grazie ai promemoria. Federica Masolin, che racconta i vantaggi esclusivi del mondo Sky Extra.

"Incredibile, mi conosce davvero!": l'esclamazione finale dei due protagonisti degli spot racchiude perfettamente lo spirito della nuova My Sky. Con questa evoluzione, Sky rinnova il proprio impegno verso un servizio sempre più personalizzato, accessibile e orientato alle esigenze dei suoi abbonati.