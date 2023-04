My Name is Mo'Nique, su Netflix in streaming da oggi

My Name is Mo'Nique, lo speciale di stand-up comedy con protagonista l'acclamata attrice americana, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 aprile 2023.

My Name Is Mo'Nique è il nuovo appuntamento con la stand-up comedy per tutti gli utenti di Netflix appassionati del genere, lo spettacolo della celebre artista americana, vincitrice di un Premio Oscar, è stato registrato lo scorso 29 ottobre, in una tournée di grandissimo successo. Lo speciale è diretto da L. Frazier e vede come produttori esecutivi Mo'Nique e il marito Sidney Hicks. Al centro della narrazione ci sarà la storia della sua scalata al successo a partire dalle difficoltà nella città in cui è nata, Baltimora, nel Maryland.

Mo'Nique in un'immagine del dramma Precious (2009)

Monica Imes (nata l'11 dicembre 1967), conosciuta professionalmente come Mo'Nique, è una comica e attrice americana. Mo'Nique è diventata famosa grazie alla serie Strepitose Parkers mentre si è fatto un nome come comica di stand-up in tantissime venues, tra cui Showtime at the Apollo. Nel 2009 ha ricevuto elogi dalla critica per il suo complesso ruolo nel film Precious: per questa interpretazione ha vinto numerosi premi tra cui un Academy Award come migliore attrice non protagonista, uno Screen Actors Guild Award, un Golden Globe e un BAFTA Award. È la sedicesima attrice afroamericana a ricevere una nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista e la quarta a vincere. Nel complesso, Mo'Nique è il dodicesimo individuo afroamericano a vincere un Oscar per la recitazione; e il settimo vincitore durante il decennio degli anni 2000. Conduce The Mo'Nique Show, un talk show a tarda notte che è stato presentato per la prima volta nel 2009 su BET.