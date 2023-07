My Lovely Liar, i trailer del nuovo K-drama con Hwang Min-hyun e Kim So-hyun

My Lovely Liar è il K-drama di prossima uscita che vedrà protagonisti Hwang Min-hyun e Kim So-hyun , che possiamo vedere in questi nuovi teaser trailer.

My Lovely Liar, il nuovo K-drama in arrivo su Rakuten Viki, vedrà Hwang Min-hyun e Kim So-hyun protagonisti di un mystery romance tutto da gustarsi, proprio come questi teaser trailer che ci danno un assaggio di ciò che vedremo nell'atteso show.

Cosa succede quando un misterioso produttore musicale che sta cercando di nascondere la sua identità (Hwang Min-hyun) finisce con l'andare ad abitare accanto a una donna con l'abilità di riconoscere le bugie (Kim So-hyun)?

È questa la premessa di My Lovely Liar, che avrà come protagonisti Hwang Min-hyun dei NU'EST (che abbiamo già visto nella serie distribuita da Netflix Alchemy of Souls) e Kim So-hyun, l'attrice di Love Alarm e Haereul pum-eun dal.

"Ad essere onesta, posso percepire le bugie" confessa la Mok Sol-hee di Kim So-hyun, come spiega il sito Soompi; affermazione che trova subito risposta da parte del Kim Do-ha di Hwang Min-hyun con un semplice "Se è quel che puoi fare, è quel che puoi fare".

"Non ti spaventa la cosa?" chiede allora Mok Sol-hee.

"Non posso nascondermi da te, Sol-hee" ribatte Kim Do-ha.

Così sembra nascere l'amore tra questo artista dall'innominabile segreto e questa ragazza che ormai ha perso fiducia nelle persone a causa del suo potere... Ma saranno sentimenti veri e duraturi?

Lo scopriremo al suo arrivo sugli schermi, che in Corea avverrà il 31 luglio su KST, e nei paesi in cui è disponibile, dovrebbe essere lo stesso anche su Rakuten Viki.