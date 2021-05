My life on Mtv, la serie sulle superstar da stasera su Mtv

MTV International presenta My Life on MTV, una nuova serie musicale che celebra alcune delle più grandi star a livello globale e i momenti più indimenticabili vissuti da loro su MTV. Lo show sarà presentato in anteprima mondiale a partire da stasera e dal 22 maggio in USA. In Italia andrà in onda dal 21 maggio tutti i venerdì alle 22.00 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky) e tutte le domeniche alle 20.00 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW).

Ogni episodio sarà dedicato alla storia di due celebrità mondiali della musica ripercorrendone - con un pizzico di nostalgia - la storia dagli esordi fino ai giorni nostri. Le telecamere di MTV ci guideranno lungo tutti questi indescrivibili percorsi di successo, dalla loro prima apparizione su MTV News ("you hear it first") alle performance a TRL, ai VMA e agli EMA. Alcuni sono stati Punk'd, altri hanno mostrato le loro Cribs ai fan e condiviso le storie più intime e personali della loro vita su The Ride, Diary, YO! MTV Rasp e in altri numerosi speciali.

Angel Eeys: una scena con Jennifer Lopez

Le superstar protagoniste di questa serie di 10 episodi sono: Sean "Diddy" Combs, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Alicia Keys, One Direction, Backstreet Boys, Linkin Park, Green Day, Katy Perry, Nicki Minaj, Jonas Brothers, Usher, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Coldplay, U2, * NSYNC, Britney Spears e - per un finale di stagione davvero speciale - l'incredibile vincitrice dell'MTV Tricon, Lady Gaga.

"MTV è strettamente legata a questi artisti rivoluzionari, una collaborazione intensa, iniziata molti anni fa. Ogni storia è importante per il pubblico, e per questo siamo entusiasti di offrire ai fan una nuova interpretazione dei loro momenti più indimenticabili avvenuti proprio qui, sul palco di MTV", ha dichiarato Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, ViacomCBS.

My Life on MTV sarà presentato in anteprima mondiale venerdì 21 maggio. In Italia, andrà in onda dal 21 maggio tutti i venerdì alle 22.00 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky) e tutte le domeniche alle 20.00 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW). My Life on MTV è stato prodotto da Glass Entertainment Group per MTV. I produttori esecutivi sono Nancy Glass e Lauren Flowers. I produttori esecutivi di MTV sono Bruce Gillmer e Jennifer Demme.