My Kind of Country: nuove star si aggiungono al cast del talent show musicale con Reese Witherspoon in uscita

Apple ha annunciato che i cantautori country Jimmie Allen, artista dell'anno CMA del 2021, Mickey Guyton, quattro volte candidato ai Grammy, e Orville Peck, artista country e attivista, si sono uniti al cast dell'innovativa serie My Kind of Country; saranno loro i talent scout alla ricerca delle nuove promesse della musica country che affiancheranno Reese Witherspoon e Kacey Musgraves nella serie che debutterà il 24 marzo su Apple TV+.

Reese Witherspoon, sua figlia è "frustrata" dalla somiglianza con l'attrice

"My Kind of Country" è una nuova serie che intende reinterpretare i talent show musicali, abbattendo le barriere nella musica country e offrendo una straordinaria opportunità ad artisti diversi e innovativi provenienti da tutto il mondo. Gli scout Allen, Guyton e Peck selezionano una serie di artisti emergenti a testa per invitarli nella casa della musica country a Nashville, nel Tennessee, e aiutarli a mostrare al pubblico il proprio talento. Il vincitore del concorso riceverà un premio da Apple Music che gli cambierà la vita, offrendogli un supporto discografico e un'esposizione senza precedenti sulla piattaforma. Reese Witherspoon e Kacey Musgraves sono le produttrici esecutive della serie insieme a Sara Rea e Lauren Neustadter di Hello Sunshine e Jason Owen di Sandbox Entertainment, alla showrunner nominata agli Emmy Izzie Pick Ibarra e a Katy Mullan di Done + Dusted. Il vincitore dell'Emmy Adam Blackstone è il direttore musicale (direttore musicale di Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna e per il Super Bowl Halftime Show, per gli Oscar, i Grammy, "The Masked Singer").