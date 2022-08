My Best Friend's Exorcism: il trailer del film horror prodotto da Christopher Landon

Il 30 settembre arriverà su Amazon Prime Video il film horror, dall'atmosfera anni '80, My Best Friend's Exorcism.

My Best Friend's Exorcism è il nuovo film horror prodotto da Christopher Landon dall'atmosfera anni '80 in arrivo su Amazon Prime Video il 30 settembre, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vedono delle teenager che si ritrovano a vivere un'esperienza terrificante in una casa abbandonata, ritornando poi alla vita quotidiana dovendo fare i conti con un caso di possessione.

Nel cast di My Best Friend's Exorcism ci saranno le giovani star Elsie Fisher nel ruolo di Abby e Amiah Miller in quello di Gretchen. Nel progetto, oltre alle due protagoniste, reciteranno anche Rachel Ogechi Kanu, Cathy Ang, Chris Lowell, e Clayton Royal Johnson.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo del 2016 scritto da Grady Hendrix e tra le pagine, come nel film, si racconta quello che accade quando l'amicizia tra Gretchen e Abby viene messa alla prova a causa di un demone che si impossessa di una delle ragazze.

Alla regia del lungometraggio è stato impegnato Damon Thomas.