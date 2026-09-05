Mutiny: una valanga di proiettili non ferma Jason Statham nella clip esclusiva del film

La star del cinema action è l'ex soldato Cole Reed in Mutiny, una storia di potere, vendetta e giustizia in alto mare: vi mostriamo una clip esclusiva ad alto tasso di adrenalina e pistole

Arriva al cinema in Italia il prossimo 10 settembre, distribuito da Eagle Pictures, Mutiny, il nuovo thriller d'azione con Jason Statham, diretto da Jean-François Richet.

Questa volta la star del cinema action dovrà calarsi nei panni di Cole Reed, ex soldato dei Royal Marines ed ex agente speciale della polizia di Londra, che oggi lavora come responsabile della sicurezza del magnate thailandese Tibu Campallo (interpretato da Ramon Tikaram).

Jason Statham e Ramon Tikaram in una scena

Tra Cole e Tibu c'è un rapporto che va oltre quello professionale: i due sono amici e condividono un legame costruito sulla fiducia e sulle esperienze vissute insieme. Quando Tibu viene preso di mira, Reed si ritrova coinvolto in una situazione sempre più pericolosa, nella quale dovrà mettere a frutto tutta la propria esperienza.

La storia prende così il via da un attentato che mette Cole e Tibu nel mirino di un gruppo di sicari. Reed dovrà reagire rapidamente per proteggere il suo amico, mentre la situazione precipita.

Mutiny, la clip in anteprima è un bagno di adrenalina

La sequenza mostra Cole e Tibu coinvolti in una sparatoria: i due si trovano all'interno di un'auto mentre un gruppo di sicari apre il fuoco contro di loro. Reed reagisce all'attacco e, sfruttando le proprie capacità, riesce a neutralizzare gran parte degli aggressori.

La situazione, però, è destinata a cambiare radicalmente. Tibu verrà assassinato, Cole decide di scoprire chi si nasconde dietro l'omicidio e di ottenere giustizia per il suo amico. Quella che nasce come una vendetta personale lo porta presto sulle tracce di una rete criminale vastissima.

L'indagine conduce Reed fino a una nave cargo in acque internazionali, dove emerge una realtà ancora più inquietante: un'operazione di traffico di esseri umani. A quel punto la missione cambia natura e Cole si trova a dover proteggere vittime innocenti, oltre a perseguire i responsabili dell'assassinio di Tibu.

Jason Statham e Annabelle Wallis in una scena del film

Ad affiancarlo c'è Angie Ellis (interpretata da Annabelle Wallis) esperta di navigazione e madre single. Sul fronte opposto c'è invece il capitano Marko Madsen (interpretato da Roland Møller) un antagonista carismatico e spietato che rappresenta una sorta di oscuro riflesso dello stesso Cole.

Diretto da Jean-François Richet, Mutiny è scritto da Lindsay Michel e J.P. Davis, già sceneggiatore di Plane. Jason Statham è inoltre coinvolto nel film anche come produttore, attraverso la sua società Punch Palace. Una combinazione di thriller, vendetta e azione, con Statham al centro di una storia ambientata tra combattimenti, inseguimenti e scontri sempre più pericolosi.